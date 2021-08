Amichevole Lazio-Sassuolo, cambia l’orario della gara: i dettagli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Come riportato dalla società biancoceleste attraverso i propri canali ufficiali, la gara amichevole tra Lazio e Sassuolo di sabato 14 agosto presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone è stata posticipata di 30 minuti. Il calcio d’inizio del match, stabilito in precedenza alle 19:00, è fissato ora alle 19:30. Si ricorda inoltre che l’accesso all’impianto è consentito solo con il green pass o in alternativa con un tampone effettuato entro le 48 ore o certificato di guarigione con scadenza non superiore ai 6 mesi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: