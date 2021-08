CdS | Vavro, Jony, Fares, Caicedo: quattro nodi da sciogliere

Tra campo e mercato. Sono nel gruppo di Sarri, ancora accompagnati dall’incertezza sul futuro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Vavro, Jony, Fares e Caicedo fanno parte della rosa dei 25 giocatori biancocelesti. Tuttavia, non rientrano nei piani del tecnico. Vavro, che non aveva convinto a suo tempo Inzaghi, non ha trovato spazio con Sarri. Avrebbe potuto ricoprire il ruolo di vice Luiz Felipe, oggi occupato da Patric. Su Denis ci sono squadre in Liga interessate al prestito, ma la Lazio vorrebbe che venisse fatto il possibile per valorizzare l’investimento da 10,5 milioni fatto quando venne acquistato dal Copenhagen. Fares, dopo l’acquisto di Hysaj, è stato messo in ombra. La Lazio vorrebbe venderlo, ma gli infortuni dello scorso anno rendono difficile l’operazione per la cifra richiesta. Il mercato sta aiutando Jony a giocarsi le sue possibilità con la Lazio, ma il tecnico sta cercando un altro tipo di ala per la sua idea di squadra. Discorso diverso per Caicedo, che l’anno scorso era considerato il titolare aggiunto in attacco. A oggi, il tecnico biancoceleste preferisce a lui Muriqi.

