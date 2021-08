FORMELLO | Seduta tattica per i biancocelesti in vista dell’amichevole con il Sassuolo

Seduta di lavoro pomeridiana per la Lazio che alle 17,45 è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello. Come riporta il sito ufficiale del club capitolino, al termine di un’attivazione muscolare, composta da un torello e da un lavoro atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche in vista della partita amichevole di domani contro il Sassuolo, in programma a Frosinone alle ore 19,30. A seguire, una partitella a campo ridotto, terminata 2-1 per i blu, per poi concludersi con una serie di schemi su palla inattiva a favore e sfavore.

