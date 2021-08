GdS | Lazio, quanti rebus ancora da risolvere. E il tridente di Sarri resta in sospeso

Non solo Kostic dopo la cessione di Correa. Serve un altro esterno: rispunta Callejon.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lotito potrebbe risolvere la questione dell’indice di liquidità con un “prestito personale” di Correa all’Inter per depositare i contratti dei quattro rinforzi biancocelesti (Hysaj, Anderson, Kamenovic e Romero) e del rinnovo di Radu. A oggi, il tridente di Sarri non è al completo: manca la pedina da inserire alla sinistra di Immobile. Sarri avrebbe voluto puntare su Correa, ma l’argentino ha ribadito la sua volontà di cambiare. Così da tempo, Tare sta lavorando ad alcune alternative: le attenzioni della società biancoceleste sono rivolte principalmente verso Kostic, 28enne serbo dell’Eintracht. L’operazione è a buon punto, ma ancora da definire. As ogni modo, Sarri ha bisogno di un altro esterno: in lista i nomi di Callejon, Hudson-Odoi e Brekalo. Il primo è sempre apprezzato da Sarri nella scia dei tre anni insieme al Napoli.

Un’altra questione che investe il tridente è quella sul vice Immobile. Dalle indicazioni del precampionato Vedat Muriqi è in vantaggio su Felipe Caicedo, in scadenza di contratto a giugno e ritenuto in uscita. Ma la cessione dell’ecuadoriano dipenderà dagli sviluppi del mercato.

