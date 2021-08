Il Messaggero | Kamenovic della discordia

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio è orientata al tesseramento del serbo. Sarri lo ha bocciato, occuperebbe uno slot extra ed escluderebbe lo sbarco di Kostic sulla fascia.

Come riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste, dopo aver provato Kamenovic da centrale e poi da terzino, lo ha bocciato perchè non lo ritiene pronto per la Serie A. Sarri vorrebbe mandarlo in prestito per fare esperienza e liberare l’ultimo posto da extracomunitario. Il problema è che la S.S.Lazio rischierebbe una crisi diplomatica con Kezman, agente di Kamenovic, Marusic e Milinkovic. Se il giocatore dovesse restare in rosa, oltre alla trattativa sfumata per Brandt, non sarebbe possibile l’arrivo di Hudson Odoi. Resta poi il problema dell’indice di liquidità, risolvibile con la cessione di un big. Il nome caldo di queste settimane è Correa, richiesto da Inzaghi all’Inter. Insieme a lui sono arrivate delle proposte anche per Lazzari: dopo l’infortunio di Hoteboer, l’Atalanta punta sul giocatore biancoceleste oltre Zappacosta.

Tare pensa a eventuali soluzioni, esclude il ritorno temporaneo di Pereira dallo United. Ma va tenuta come ultima mossa. Lotito, invece, deve ridurre i costi di gestione: per questo motivo non è stato proposto un ruolo in società all’ex Nesta. In futuro la porta sarà riaperta.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: