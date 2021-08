Il Tempo | Lazio, il piano low cost

Se non parte Correa cambiano gli obiettivi di mercato. Orsolini, Callejon e Ribery nel mirino, suggestione Coutinho.

Come riportato da Il Tempo, Lotito intende risolvere l’indice di liquidità. Attualmente, la rosa è incompleta: mancano un difensore centrale, un vice Leiva e un esterno d’attacco. A oggi infatti il tridente sarebbe composto da Felipe Anderson, Immobile e il Tucu. Ammesso che l’argentino resti a Roma. Di offerte da almeno 30 milioni per Correa non sono arrivate. E senza la partenza dell’argentino, il mercato in entrata – com’è stato ribadito più volte – è bloccato. Il piano B per rinforzare la squadra potrebbe essere quello di puntare su profili low cost dell’ultimo minuto: calciatori da prendere a zero come Ribery e Callejon.

Brekalo e Orsolini restano due piste percorribili per i biancocelesti. Per questi ultimi due si potrebbe puntare al prestito con diritto di riscatto. Proposto dall’agente Coutinho, ma è inarrivabile. Più facile prendere Januzaj della Real Sociedad: il suo contratto è in scadenza nel 2022. Da non sottovalutare il ritorno di Andreas Pereira: il brasiliano, rientrato al Manchester United, tornerebbe volentieri alla Lazio dove con il nuovo modulo potrebbe esprimere meglio le sue caratteristiche rispetto alla passata stagione. Il calciatore gradirebbe un acquisto a titolo definitivo, ma nella Capitale tornerebbe solo con la formula del prestito.

