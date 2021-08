La Lazio promuove i vaccini per tornare allo stadio: il centro anti-covid “La Vela” si tinge di biancoceleste

Nella giornata di oggi ha preso vita l’iniziativa promossa dalla S.S. Lazio, “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” per incentivare i tifosi over 12 ad aderire alla campagna vaccinale. Infatti i primi 250 prenotati di oggi a partire dalle ore 15 presso il centro vaccinale anti-Covd19 “La Vela” a Tor Vergata, hanno ricevuto in regalo dei gadget della loro squadra del cuore. L’account twitter del Policlinico Tor Vergata ha condiviso degli scatti dei giovani tifosi biancocelesti al momento della somministrazione del vaccino nei pressi di uno stand allestito in completo stile laziale. Per i vaccinati in regalo la borraccia ufficiale della S.S. Lazio.

Oggi presso il centro vaccinale del @ptvonline2001 La Vela 250 tifosi over 12 hanno ricevuto la prima dose di vaccino e gadget @OfficialSSLazio spinti dal desiderio di poter tornare a tifare dagli spalti in sicurezza. @SaluteLazio @RegioneLazio @crocerossa @unitorvergata pic.twitter.com/LgP4WbMMJM — Policlinico Tor Vergata (@ptvonline2001) August 13, 2021

