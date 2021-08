La Repubblica | Per l’attacco Lotito accarezza l’idea Coutinho

La doppia svolta di Ferragosto.

Come riportato da La Repubblica, Lotito è sicuro di risolvere il problema dell’indice di liquidità entro l’inizio del campionato.

Sul fronte Tucu, Marotta ha confermato la volontà di prendere Correa: “Il Tucu piace a Inzaghi? Cercheremo di accontentarlo”. Ieri il dirigente nerazzurro ha parlato a cena con Alessandro Lucci, l’agente dell’argentino, che spinge per andare a Milano. Al momento c’è ancora distanza tra l’offerta (30 milioni) e la domanda (35 milioni). In questo contesto si inserisce la figura di Sarri, che da settimane vuole cominciare a lavorare con il tridente titolare, al momento orfano dell’ala sinistra. Kostic era il preferito, ma c’è il problema del posto da extracomunitario: Kamenovic, che avrebbe dovuto far spazio al suo connazionale serbo, con molta probabilità rimarrà in rosa.

Al ds Tare sono stati proposti due profili di alto livello: Coutinho e James Rodriguez. Il primo è un centrale, che non rientra più nei piani del Barcellona: si parla di 12 milioni di ingaggio, una cifra fuori portata per le società italiane. Tuttavia, ila società spagnola, in grave difficoltà economica, può contribuire al pagamento di più della metà dello stipendio. E, sfruttando il Decreto crescita, la Lazio può avere dei benefici fiscali per acquistarlo. Il secondo, James Rodriguez, è in uscita dall’Everton, ma si tratta di un trequartista esterno, più che di un esterno di fascia.

