Andreas Pereira, nonostante il breve periodo trascorso alla Lazio, si era già conquistato il cuore dei tifosi biancocelesti. Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi di un nuovo ritorno nella Capitale del fantasista brasiliano, attualmente in forza al Manchester United proprietario del cartellino. La formula prescelta sarebbe eventualmente sempre quella del prestito. Ma la concorrenza per il giovane centrocampista è tanta. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano online Tnt Sports, ci sarebbero almeno altri tre club sulle sue tracce. Uno di questi è il Flamengo che ha avanzato una proposta di prestito e ha già avviato i contatti con il giocatore e il suo entourage. C’è poi l’opzione di rimanere in Premier League e precisamente con destinazione Everton, dove il calciatore giungerebbe anche qui in prestito. Sullo sfondo, poi, il club turco del Fenerbahce, che però non ha ancora avanzato alcuna proposta al Manchester United: Red Devils che, in alternativa, stanno pensando anche di estendere il contratto del giocatore fino al 2023. Quel che è certo è che la prerogativa di Andreas Pereira in questa stagione, come da lui dichiarato in un’intervista per la testata brasiliana, è acquisire minutaggio e avere la fiducia del proprio tecnico, chiunque sarà. “Voglio essere felice, sentirmi importante, il mio sogno più grande è giocare un Mondiale con la squadra brasiliana”, queste le parole dell’ex biancoceleste.

