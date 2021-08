Milan, infortunio per Kessie: i tempi di recupero in vista del match contro la Lazio

Nel Milan si è infortunato Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Sky Sport questa mattina il calciatore ivoriano ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore. Ignoto ancora il grado mentre si attendono nuovi esami. In casa rossonera c’è dunque apprensione per le condizioni del giocatore, con i tempi di recupero che si aggirano sui trenta giorni. Un mese circa anche alla sfida di campionato tra Milan e Lazio, valevole per la terza giornata di Serie A Tim, con la presenza del numero 79 rossonero da valutare.

