SOCIAL | Murgia ricorda la vittoria in Supercoppa contro la Juventus

Oggi l’anniversario della vittoria in Supercoppa contro la Juventus nel 2017. Una tra le più belle vittorie targate Simone Inzaghi per la forza della Lazio e il marchio di fabbrica del gol allo scadere. Murgia che tocca la palla spedendola in rete grazie ad una fantastica cavalcata di Jordan Lukaku. Su Instagram tramite il proprio profilo l’autore del gol vittoria Alessandro Murgia ha infatti ricordato quella giornata con una foto che lo ritrae mentre bacia la coppa.

