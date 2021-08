-7 alla nuova stagione, il countdown di Felipe Anderson – FOTO

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Sabato prossimo infatti la Lazio se la vedrà in casa dell’Empoli, nella prima sfida di campionato. Così i biancocelesti continuano la loro marcia d’avvicinamento alla trasferta toscana ed oggi disputeranno l’ultima amichevole del lavoro pre-campionato. Nel frattempo Felipe Anderson scalpita: è sicuramente uno dei giocatori che i tifosi non vedono l’ora di vedere in campo ed anche lui freme; il brasiliano ha infatti postato una storia Instagram in cui fa partire il countdown e scrive: “7 giorni all’inizio del campionato”, messaggio a cui ha aggiunto l’hastag “#cmonEagles”.

