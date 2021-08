Amichevole Lazio-Sassuolo, Leiva: “Bello rivedere i tifosi allo stadio” – FOTO

Termina 1-1 il test amichevole tra Lazio e Sassuolo. Alla rete di Akpa Akpro ha risposto Traorè allo scadere del primi tempo. Finisce così la preparazione estiva a 7 giorni dal primo impegno di campionato. I biancocelesti infatti il prossimo sabato se la vedranno in trasferta con l’Empoli e Lucas Leiva, al termine dell’amichevole odierna, ha postato il seguente messaggio, mirato all’inizio della nuova stagione e alla presenza dei sostenitori laziali oggi allo Stirpe: “Il lavoro è l’unico modo per creare qualcosa di speciale. Preparazione finita, ora una settimana per prepararci bene al ritorno della Serie A. Bello rivedere i tifosi allo stadio. Forza Lazio”.

