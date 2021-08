Calciomercato Lazio, il patron del Bordeaux: “Su Basic ci sono tre club, lui ne preferisce uno in particolare…”

Il presidente del Bordeaux Gérard Lopez, come riportato da Madeinfoot.ouest-france.fr, è intervenuto per fare il punto sul mercato del club francese, commentando anche la situazione di Toma Basic, 24enne centrocampista croato accostato fortemente alla Lazio nelle ultime settimane. Queste le sue parole nel merito: “A proposito di Toma Basic, il giocatore e l’entourage hanno voluto provare una nuova avventura. Noi non ci opponiamo. Sul giocatore ci sono tre club. Basic ne preferisce chiaramente uno in particolare e cercheremo di lavorare con loro per realizzarlo. Ma dopo ci sono altre due offerte quindi dovremo fare una scelta “.

