A breve inizierà il nuovo cammino di Serie A per la Lazio, il primo con Maurizio Sarri in panchina. C’è molta curiosità di vedere all’opera l’allenatore toscano, chiamato non ad un cambiamento qualunque: ciò che dovrà apportare “il comandante”, infatti, sarà una vera e propria modifica nell’impronta che da anni Inzaghi aveva dato alla squadra. Sarri è una figura di spicco, non c’era di meglio per dare continuità alla crescita post-Inzaghi, un allenatore importante anche a livello di massa, dove il termine “Sarrismo” è ormai cosa nota. Curioso, però, tenere conto le provenienze che lo hanno caratterizzato, il calcio in cui si è formato ed i campionati minori che ha affrontato prima dell’esperienza di Empoli che lo ha portato in Serie A e lo ha fatto conoscere all’Italia intera. Trai tanti giocatori che ha allenato in quegli anni c’è anche Fabio Mazzeo, la cui strada si è incrociata con quella di Sarri nella stagione 2008-09 al Perugia in Lega Pro Prima Divisione, intervenuto ai microfoni di Laziopress.it per parlare di Sarri in quegli anni e del suo approccio in quella realtà calcistica.

Rispetto agli altri allenatori che abitualmente vi allenavano nelle serie in cui militavate si avvertivano differenze, anche di approccio, rispetto a Sarri?

Parli con una persona che lo adora, lui insegna calcio. Lo vive come un lavoro dalla mattina alla sera. Mi sono trovato benissimo, anche se la stagione non l’abbiamo finita, ma già da prima insegnava calcio. Aveva idee che nessuno poteva avere ed in alcuni passaggi era anche difficile comprenderlo. Faceva un gioco ben studiato, era un tipo di allenatore che prima non era visto benissimo, ma ora le cose son cambiate. Parlo di lui come anche De Zerbi che ho avuto come allenatore. Insegnavano calcio.

Ci teneva a creare un gruppo squadra compatto e coeso?

Non era una sua priorità, era fissato con il bel gioco. Ma a livello di gruppo si stava bene, perché sembra una persona dura, ma è divertente averlo come allenatore. Ho un ottimo ricordo di lui, ogni tanto lo sento ancora. Per me è stato un insegnante di calcio.

Per ciò che hai visto gli anni dopo in Serie A o in Premier con il Chelsea, hai riscontrato ciò che provava a trasmettere a voi?

C’è da tenere in conto che il suo modo di giocare è cambiato, anche con il modulo: lui era 4231, non cambiava mai modulo ed aveva degli schemi fissi. Poi quando è arrivato asd allenare i campioni ha dovuto cambiare il suo modulo ed il modo di far giocare calciatori più importanti, adattandosi. Prima era più rigido, poteva fare adattare il suo gioco a tutti, ma dopo si è avvertito come con alcuni grandi giocatori è difficile cambiarli, quindi si è adattato lui.

Ciò che hai appreso da lui in quegli anni ti è stato utile nel proseguo della carriera?

Tanto, mi sono ritrovato anche con De Zerbi e Stroppa, che hanno comunque delle idee simili alle sue, e mi sono trovato avvantaggiato con certe cose. Alcune volte mi hanno chiesto anche consigli e cose su Sarri per dei movimenti. Avere lui nella tua carriera è un punto a favore. W’ arrivato tardi, ma è importante che sia arrivato.

Il fatto che sia diventato una figura importante nella massa, coronato anche dalla nascita del termine Sarrismo, ti sorprende?

Direi di no, perché lo stimo e lo ammiro tanto, anche se era difficile avere un rapporto con lui, che viveva letteralmente di calcio. Ricordo che spesso e volentieri si metteva davanti al computer per giorni interi e conosceva tutti i giocatori del mondo, delle volte mi teneva un’ora o due con lui e mi faceva vedere i movimenti di alcuni giocatori. A livello mediatico è esploso da un po’, ma lui ha un carattere particolare e per farsi apprezzare ha bisogno di un po’ di tempo, ma è una persona umilissima, un papà del calcio.

Quindi ha mantenuto il rapporto con voi?

Si ci sentiamo spesso e ci siamo anche visti ultimamente a Salerno, ha mantenuto un rapporto buono.

Pensi che con lui la Lazio possa fare il salto di qualità?

Glielo auguro con tutto il cuore, se i giocatori si mettono a disposizione si possono fare buone cose, sta tutto nel seguire le sue idee. i giocagtori se sono alla Lazio sono già ben affermati, ma mettendosi a disposizione potrebbero ulterior

