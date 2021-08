ESCLUSIVA | Lazio-Arsenal accordo raggiunto per Torreira, ma dipende da Escalante

Se c’è un nome sul taccuino del ds Tare che non è mai stato accantonato è sicuramente quello di Lucas Torreira. Anche in questa finestra di mercato infatti, il nome del giocatore è puntualmente tornato in orbita Lazio. La rosa biancoceleste necessita di qualche accorgimento in vista del campionato ormai alle porte e se è vero che il centrocampo laziale ha qualità da vendere, è anche vero che serve un vice Leiva pronto a sostititure, quando necessario, il regista brasiliano che con molta probabilità non potrà spendersi in tutte le gare della stagione. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, c’è l’accordo tra la Lazio e l’Arsenal: il giocatore, in uscita dal club inglese, è un vecchio pallino del ds biancoceleste e già da tempo aveva manifestato il suo gradimento verso la società laziale; c’è stato un contatto pochi giorni fa e la trattativa potrebbe andare in porto sulla base di un biennale con obbligo di riscatto. L’accordo tra i club c’è, così come c’è il via libera del patron Lotito e la preferenza del giocatore verso la rosa capitolina. Il 25enne infatti non ha intenzione di prendere in considerazione altre proposte. Filtra così ottimismo per questa operazione, anche se la condizione primaria resta quella di una cessione a centrocampo: qualora Escalante partisse per Marsiglia, la trattativa andrebbe definitivamente in porto. Altro dettaglio: il centrocampista uruguaiano, avendo il passaporto spagnolo, non andrebbe ad occupare la casella in lista destinata agli extracomunitari.

La #Lazio ha l’accordo totale per #Torreira con l’#Arsenal sulla base di un prestito biennale e obbligo di riscatto. Per il giocatore pronto un contratto di cinque anni. Unico ostacolo è la cessione di #Escalante che aspetta il Marsiglia — Andrea Iustulin (@iuiu87) August 14, 2021

