Il conto alla rovescia della Lazio in vista della nuova stagione: “Mancano 7 giorni” – FOTO

Ancora qualche giorno di attesa e ripartirà il campionato di Serie A Tim. Oggi la Lazio di mister Sarri disputerà infatti l’ultima amichevole prima della nuova stagione (allo Stirpe contro il Sassuolo, alle ore 19.30) dopodiché inizierà a lavorare in vista della prima in casa dell’Empoli. Nel frattempo la società capitolina, attraverso i social ufficiali del club, fa il conto alla rovescia sui giorni che mancano alla partenza della new season, postando due scatti accompagnati dalla seguente didascalia: “Mancano 7 giorni”.

