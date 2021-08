Il Messaggero | Lazio, Leiva chiama Coutinho: “Vieni qui”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il regista è legato da un rapporto speciale con il connazionale, ma il sogno può diventare realtà solo a ingaggio ridotto.

Come riportato da Il Messaggero, i due sono legati da un rapporto di stima reciproca: Coutinho ha sempre ringraziato Leiva al Liverpool, attribuendogli i meriti della sua esplosione. L’agente del giocatore lo ha proposto a Tare, dopo l’esperienza al Barcellona e al Bayern in cui si era un po’ perso. Il problema, però, è economico: lo stipendio è troppo elevato, guadagna 10 milioni e ha un contratto in scadenza nel 2023. A oggi, non rientra nei piani di Koeman. Il Barcellona è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-25 milioni, ma alla Lazio dovrebbe rinunciare ad almeno 3-4 milioni per arrivare a un massimo di 6-7. Anche se Lotito potrebbe sfruttare il Decreto Crescita e pagarne la metà concretamente.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: