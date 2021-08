Il Messaggero | Prove di Serie A alle 19.30 col Sassuolo. Si ferma Marusic, Hysaj cambia fascia

Oggi amichevole contro il Sassuolo. La partita è stata spostata di mezz’ora, causa caldo torrido.

Come riportato da Il Messaggero, gran gol di Felipe Anderson nella seduta di ieri. Nel probabile 4-3-3 assente per affaticamento Marusic, con la sorpresa Hysaj dirottato al suo posto. Lazzari c’è, ma fra le riserve, come terzino destro. Kamenovic conferma la sua permanenza a sinistra tra gli schemi (alternato a Fares) dell’ultimo allenamento. Fermo Cataldi per uno stiramento, con Leiva in regia Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo. In difesa Luiz Felipe e Acerbi, che si contende con Radu la fascia da terzo capitano. Sarri aspetta conferme dalla partita di oggi, sabato prossimo ci sarà la prima di campionato.

