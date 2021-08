Il Tempo | La Lazio vira su Brekalo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’esterno del Wolfsburg sorpassa Kostic: può arrivare in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. A centrocampo Basic resta in pole. Se parte Escalante, Tare punta su Torreira tornato all’Arsenal.

Come riportato da Il Tempo, la Lazio punta su Brekalo: il giocatore piaceva a Sarri, prima ancora che sedesse sulla panchina biancoceleste. In caso di partenza di Correa o Caicedo, si adatterebbe benissimo al modulo del tecnico. A livello economico non è una passeggiata, ma la Lazio punta sulla volontà del calciatore di lasciare il Wolfsburg e misurarsi in una piazza più grande. Il classe 1998, è un destro naturale, ma può giocare su entrambe le corsie. I tedeschi cederebbero il calciatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Per il resto i nomi in entrata sono ormai noti: in pole per il centrocampo resta sempre Basic. Se dovesse uscire Escalante (su di lui c’è l’interesse del Marsiglia), i biancocelesti punterebbero su Torreira. Coutinho e Draxler sono fuori bugdet, invece resta una possibilità concreta il ritorno di Andreas Pereira.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: