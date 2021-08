La Repubblica | Oggi in campo col Sassuolo ma Sarri pensa all’Empoli

Stadio Benito Stirpe, oggi alle 19:30 i biancocelesti affrontano il Sassuolo per l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Presenti circa 7.000 tifosi.

Dopo 7 giorni dall’amichevole col Twente, vinta per 1-0 dalla Lazio, Sarri si aspetta di trovare una squadra sempre più in versione Serie A. Le scelte di formazione, infatti, verranno fatte in ottica Empoli, gara di inizio campionato prevista per il prossimo sabato. Sulle recenti voci di calciomercato, che accostavano James Rodriguez alla Lazio, ha parlato l’allenatore dell’Everton, Benitez: “Troveremo la soluzione migliore per il suo futuro“

Come riportato da La Repubblica

