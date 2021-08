La Stampa | Callejon il jolly per far felice Sarri

C’è un finale di mercato con Correa e uno senza: la Lazio, in ritardo sulle tempistiche sognate da Sarri, sfoglia la margherita e aspetta cenni dall’Inter. Tare, comunque, lavora a un centrocampista e a un esterno alto. Per la mediana c’è l’accordo con Basic ma il Bordeaux chiede 10 milioni. Un alternativa può essere Torreira. In avanti si complica la pista Kostic, per via degli slot da extracomunitari occupati da Felipe Anderson e Kamenovic. Il jolly, graditissimo a Sarri, può essere Callejon, in uscita dalla Fiorentina. Lo spagnolo tornerebbe a lavorare con uno dei suoi maestri. Lo riporta La Stampa.

