Lazio, con l’Empoli il via alla Serie A. Nel nuovo millennio è la settima volta che sfida alla 1° giornata una neopromossa: i precedenti

Ci siamo. Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A. Un campionato italiano all’insegna della ripartenza visto che, dopo quasi due anni, farà ritorno negli stadi il pubblico, l’uomo in più di ogni squadra. La Serie A 2021/2022 è tanto attesa anche per i diversi ritorni sulle panchine da parte degli allenatori: questi cambiamenti riguardano anche la Lazio che, dopo cinque anni di Simone Inzaghi, quest’anno avrà Maurizio Sarri come allenatore biancoceleste, pronto al ritorno in panchina e ad iniziare la sua prima esperienza ufficiale alla Lazio. Archiviato il ritiro prima ad Auronzo di Cadore e poi in Germania, in quel di Marienfeld, Sarri prosegue la preparazione della nuova stagione al Centro Sportivo di Formello, mentre la società continua a lavorare per sbloccare il calciomercato per rinforzare la squadra biancoceleste.

Tra una settimana esatta la Lazio inizierà il campionato in casa dell’Empoli. Sabato 21 agosto sarà un “ritorno a casa” per mister Sarri, dato che, con la squadra toscana, il Comandante si è affacciato per la prima volta nel massimo campionato italiano ed ha dato il via alla sua carriera fin qui più che positiva.

Ai nastri di partenza i biancocelesti se la vedranno dunque con una neopromossa, un Empoli che viene dalla vittoria nella passata stagione della Serie B. I toscani mancano nel massimo campionato italiano da due anni e, insieme a Salernitana e Venezia, saranno coloro che sostituiranno Benevento, Crotone e Parma retrocesse lo scorso campionato. Per la Lazio, dall’inizio del nuovo millennio, sarà il settimo scontro, alla prima giornata di campionato, con una squadra neopromossa dal campionato cadetto. Negli ultimi 21 campionati di Serie A, la squadra biancoceleste ha affrontato in sei occasione un club proveniente dalla Serie B, riuscendo sempre a fare punti. Il bilancio infatti sorride ai biancocelesti, con tre successi ed altrettanti pareggi.

Le prime quattro sfide sono arrivate consecutivamente, dal 2000 al 2004: stagione 2000/2001, alla prima giornata la Lazio, allenata da Sven Göran Eriksson, conquista un punto in casa della neopromossa Atalanta. Un 2-2 con le firme biancocelesti di Siniša Mihajlović e Simone Inzaghi. Campionato di Serie A 2001/2002, altro pareggio alla prima, questa volta per 1-1, in casa contro il neopromosso Piacenza. Nei due campionati successivi sono arrivate le vittorie: stagione 2002/2003, in casa della Reggina appena salita in Serie A, la Lazio, grazie alle reti di Stefano Fiore, Dejan Stanković e Bernardo Corradi, porta a casa i tre punti con un netto 0-3; campionato successivo, 2003/2004, i biancocelesti iniziano alla grande, in casa contro il neopromosso Lecce. 4-1 il risultato finale allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo esattamente 12 campionati di Serie A, la Lazio torna ad affrontare una neopromossa alla prima giornata: stagione 2015/2016, i biancocelesti di Stefano Pioli partono con il piede giusto, vincendo per 2-1 contro il Bologna, appena tornato nel massimo campionato italiano. La coppia Biglia-Kishna rende inutile il gol di Mancosu. Infine, l’ultimo precedente contro una neopromossa alla prima, risale alla stagione 2017/2018, quando la Lazio, tra le mura amiche, ospita la vincitrice del campionato di Serie B della passata stagione. Finisce senza reti, uno 0-0 tra Lazio e SPAL che serve poco ai biancocelesti, mentre per gli ospiti è un buon punto guadagnato.

Sabato prossimo tocca all’Empoli, per continuare la striscia di risultati positivi alla prima giornata contro una neopromossa, ma soprattutto per iniziare con il piede giusto la nuova stagione.

