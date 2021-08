Lazio-Sassuolo, i precedenti in amichevole contro i neroverdi

Alle ore 19.30 la Lazio di mister Sarri se la vedrà in amichevole contro il Sassuolo del tecnico Dionisi, per l’ultimo test in vista della ripartenza del campionato. La sfida andrà in scena allo stadio Stirpe di Frosinone e a breve entreremo nel vivo della partita. Volendo però analizzare i precedenti in amichevole contro i neroverdi, come riporta la S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, l’ultimo test, non ufficiale, tra le due squadre risale al 6 agosto 1989, quando i biancocelesti vinsero 2-1, grazie alla doppietta di Di Canio. Prima di questo, bisogna tornare indietro al 13 agosto 1975, con il poker capitolino. Ancora successi negli anni precedenti, con il 4-0 del 14 agosto 1974, il 2-0 del 14 agosto 1973 ed il 5-0 del 10 agosto 1969. Chiude la lista, l’amichevole dell’11 agosto 1968, con il 3-1 dei biancocelesti allora guidati da Lorenzo.

