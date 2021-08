Ranieri sulla nuova Lazio: “Il calcio di Sarri ha bisogno di tempo”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato della nuova Lazio. L’ex tecnico, che aveva guidato lo scorso anno la Sampdoria, ha dichiarato: “Il calcio di Sarri non s’inventa da un giorno all’altro. Bisogna dare a Maurizio il tempo giusto per cambiare pelle a una squadra che aveva memorizzato idee e sistemi di Simone Inzaghi“.

