SOCIAL | Triste ricorrenza Ponte Morandi, Marchetti: “Mi stringo a voi con tutto il mio cuore” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’ex portiere di Lazio e Genoa, Federico Marchetti scrive un post sul proprio profilo Instagram in memoria della tragedia del 16 agosto 2018, quando il Ponte Morandi crollò, causando morti e feriti. Il pensiero di Marchetti sulla triste ricorrenza: “Sono passati 3 anni da quella maledetta mattina del 14 agosto, io ero arrivato da un mese a Genova e ogni giorno percorrevo quel ponte per andare al campo. A tutte le persone che non ci sono più e ai loro familiari, che porteranno per sempre il dolore della loro scomparsa, va il mio pensiero oggi nel ricordo di questo triste anniversario. Mi stringo a voi e a tutti i genovesi con tutto il mio cuore“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Marchetti (@officialmarchetti)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: