Calciomercato Lazio, spunta l'ipotesi Insigne: servono 25 milioni

Come riportato da SportMediaset.it, a meno di una settimana dall’inizio del campionato molte trattative sono ancora nel vivo e può succedere di tutto. A Napoli il rinnovo di Insigne continua a non arrivare. A Milano l’Inter va a caccia di un altro attaccante e negli ultimi giorni è emerso il nome del calciatore partenopeo, ma ci sarebbe distanza tra la richiesta del Napoli e l’offerta dei nerazzurri, che potrebbero accelerare per Correa. Lotito chiede 40 milioni e la Lazio ha la necessità di centrare un’importante cessione per depositare i contratti dei nuovi acquisti. Soldi che potrebbero così arrivare dalla cessione del Tucu, che poi però andrebbe rimpiazzato, con il nome di Insigne che tornerebbe dunque di moda. De Laurentiis chiede 30 milioni ma a 25 si potrebbe chiudere, con Maurizio Sarri che lo accoglierebbe a braccia aperte.

