Buon compleanno mister Petković! L'eroe del 26 maggio compie 58 anni

Ad otto anni di distanza, e nonostante una mezza stagione sottotono, Vladimir Petkovic continua e continuerà ad occupare un posto privilegiato nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti. Breve, ma ricca di soddisfazioni l’esperienza dell’attuale tecnico biancoceleste che nella Capitale, oltre a viaggiare a ritmi forsennati nel girone d’andata 2012-13, ha avuto anche il merito di guidare le aquile nella storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, la partita che lo ha reso per sempre una leggenda. Oggi Vladimir Petkovic, che non dimentica mai la Lazio, spegne 58 candeline: auguri mister, tutto il popolo laziale non smetterà mai di ringraziarla!

