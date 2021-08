Calciomercato, Pedullà: doppia svolta in arrivo per Basic e Kostic

Il calciomercato entra nel vivo, la Lazio è chiamata ad accelerare per ufficiale e consegnare del tutto a Sarri gli uomini per la prima di campionato contro l’Empoli. Mentre si attendono novità in uscita, i biancocelesti continuano a lavorare anche sui prossimi obiettivi in entrata tra centrocampo e tridente offensivo. Come riportato da Alfredopedulla.com, i nomi caldissimi rimangono quelli di Basic e Kostic che potrebbero vedere una svolta nella prossima settimana. Infatti, la Lazio potrebbe sbloccare l’indice di liquidità con una cessione (Correa il candidato numero uno), ma anche attraverso la vendita della Salernitana. Qualora il criterio si sistemasse, i capitolini avrebbero Basic vicinissimo, che ha detto di no ad altri due club per aspettare i biancocelesti, e Kostic nel mirino. In quest’ultimo caso Kamenovic verrebbe ceduto in prestito, mentre in avanti potrebbe arrivare un altro tra Callejon e Brekalo.

