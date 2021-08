CdS | Correa ormai sulla porta, è la settimana dell’addio

Appena dodici minuti in campo al posto di Felipe Anderson nell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato. Questo il minutaggio riservato da Sarri a Correa nella sfida di ieri contro il Sassuolo, sintomo eloquente di una situazione che potrebbe sbloccarsi a breve verso un addio dell’argentino. Come riporta Il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni l’agente del Tucu sta lavorando intensamente per trovare una soluzione che soddisfi il ragazzo e la richiesta di trenta milioni da parte di Lotito: le squadre interessate, dall’Inter ad alcuni club inglesi, non mancano, ma al momento si parla solo di sondaggi, nella speranza che la prossima settimana arrivino proposte da valutare.

