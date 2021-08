CdS | La Lazio segue Sarri, ora tocca alla società

L’ultima amichevole precampionato della Lazio si conclude con un semplice uno a uno ricco però si spunti. Come riporta Il Corriere dello Sport, nell’amichevole del Benito Stirpe che ha ritrovato anche i tifosi, i biancocelesti hanno dimostrato di aver assorbito bene, tra difesa, centrocampo e attacco i principi di gioco di Sarri. Leggermente fuori condizione Ciro Immobile, il gruppo ha risposto bene al crash test con una formazione di Serie A. La situazione adesso passa in mano alla società che, come continua il quotidiano, sarà chiamata ad operare ed investire, Correa è sempre più in uscita, sul mercato per costruire un autentico sogno.

