CdS | Verso Empoli-Lazio: due biancocelesti in dubbio per l’esordio in campionato

Il precampionato della Lazio si avvia alla conclusione, sabato 21 agosto scatta la Serie A della Lazio in trasferta contro l’Empoli. In vista della sfida contro i toscani, come riporta Il Corriere dello Sport, i biancocelesti dovranno monitorare le condizioni di due calciatori. Il primo della lista è Adam Marusic che ieri è rimasto in panchina senza neanche dare il via al riscaldamento a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, lo staff proverà a metterlo a disposizione di Sarri. Situazione più complicata, invece, quella di Danilo Cataldi alle prese con un problema al retto femorale. Al momento le voci dicono di uno stiramento tra il primo ed il secondo grado: qualora l’ipotesi fosse confermata si tratterebbe di oltre un mese di stop per il centrocampista romano che verrà monitorato nei prossimi giorni.

