GdS | Calciomercato Lazio, si fa dura per Kostic. Brekalo nel mirino per il tridente

Il mercato della Lazio si appresta a vivere due settimane di fuoco tra necessità di cedere e bisogno di acquistare. Se sul primo fronte l’indiziato numero uno a partire rimane Correa, per quanto riguarda gli innesti si complica la pista Kostic: l’Eintracht Francoforte lo vorrebbe cedere solo in via definitiva e lo valuta 25 milioni, la Lazio avrebbe preferito la via del prestito. Per questo motivo potrebbe virare su Brekalo del Wolfsburg che ha una valutazione intorno ai 15 milioni che potrebbe prendere il via con un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore avrebbe comunicato al club tedesco l’intenzione di partire, su di lui ci sarebbero anche altri club che al momento però non avrebbero fatto passi decisi. Intorno ad una valutazione simile si muove anche Orsolini del Bologna, mentre Sarri dopo la partenza di Correa avrà bisogno di un doppio esterno e per questo motivo Tare starebbe pensando anche a Callejon, almeno come alternativa offensiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

