GdS | Capello sulla nuova Lazio: “La chiave è l’impatto del calcio di Sarri con il gruppo creato da Inzaghi”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Fabio Capello non ha dubbi, la Serie A che sta per venire sarà il campionato degli allenatori dopo che tutte le grandi hanno deciso di investire su tecnici dal grande blasone. Così, l’ex allenatore di Juventus e Real Madrid, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato con entusiasmo anche della Lazio di Sarri affermando come il punto di svolta sarà nell’importare il calcio di Sarri in un gruppo di grande valore a cui ha dato vita Simone Inzaghi negli anni precedenti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: