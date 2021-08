GdS | Lazio, il punto sui rinnovi di contratto

Il calciomercato entra nella sua fase più delicata tra cessioni, acquisti, ma anche rinnovi di contratti. Su quest’ultimo tema la Lazio sembrerebbe essere sempre vigile per blindare al meglio i suoi talenti. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il prolungamento di Marusic, la società biancoceleste sarebbe vicina ad un accordo per il rinnovo fino al 2025 di Akpa Akpro, così come continua a lavorare sul fronte Luiz Felipe. Con il brasiliano ci sarebbe un accordo di base, ma un’offerta sui 30 milioni potrebbe far variare la situazione. La questione rinnovo, invece, appare maggiormente complicata per Thomas Strakosha: l’albanese ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe decidere di andare a giocare anche considerando che nell’ultima amichevole di ieri con il Sassuolo Sarri gli ha preferito Reina.

