Il Messaggero | Lazio, Lotito pronto a depositare tutti i contratti per l’esordio con l’Empoli

L’esordio in campionato è oramai vicinissimo e la Lazio studia i movimenti di mercato per sbloccare l’indice di liquidità. Nei prossimi giorni Correa potrebbe lasciare la Capitale, ma qualora ciò non dovesse avvenire Lotito sarebbe pronto comunque a depositare i contratti di Hysay, Felipe Anderson, Romero e Radu con un metodo ad ora segreto (forse un prestito) per poi azzerare l’indice di liquidità con le cessioni del Tucu e degli altri esuberi. Lo riporta Il Messaggero

