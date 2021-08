Il Messaggero | Poca Lazio, ci vuole pazienza

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

“In ritardo. A meno di una settimana dalla prima di campionato Sarri deve registrare ancora uomini e meccanismi“. Questo il commento de Il Messaggero all’amichevole di ieri tra Lazio e Sassuolo che mette in risalto la prestazione di Akpa Akpro bravo a farsi largo tra le indisponibilità di Cataldi e Luis Alberto, partito in panchina per un affaticamento muscolare e poi divenuto capitano nel finale. Sugli, inoltre, sempre secondo il quotidiano romano anche Luka Romero che cerca un eurogol e dà spettacolo con triangolazioni e scatti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: