Il Tempo | La Lazio di Sarri a rilento

L’ultima amichevole precampionato della Lazio si chiude in parità per uno a uno contro il Sassuolo in una partita dove in cui i biancocelesti sono riusciti ad imprimere a fasi alterne i nuovi dettami tattici di Sarri. Come riporta Il Tempo, i capitolini hanno accusato la stanchezza della preparazione con una manovra a volte lenta ancora non secondo il volere del tecnico toscano. In ogni caso, nonostante qualche occasione di troppo fallita da Immobile, non sono mancate le note positive, dai giovani Raul Moro e Romero, passando per Akpa Akpro, fino alla coppia centrale Acerbi–Luiz Felipe.

