Lazio, in attesa del mercato mai così pochi calciatori italiani in rosa: i numeri

L’appuntamento del Castellani, già fissato da settimane, è alle porte. Il 21 agosto la nuova Lazio di Sarri – in un’affascinante serata amarcord per il tecnico toscano – darà ufficialmente il via all’inizio della stagione 2021/22, contro l’Empoli di Andreazzoli. La finestra del calciomercato estivo sta per volgere al termine (31 agosto) e la rosa a disposizione dell’Orso del Valdarno, sebbene ancora orfana di alcuni colpi in entrata e dei rebus da risolvere, ci permette già di fare alcuni bilanci.

Il dato che salta all’occhio è la presenza di calciatori italiani in rosa. Con l’addio di Marco Parolo, dopo 7 anni trascorsi con l’aquila sul petto, e il prestito di Nicolò Armini al Piacenza, sono solo quattro (senza contare i vari Maistro, Cicerelli e Palombi, tesserati con la Lazio ma che difficilmente rientreranno nel “listone” di Maurizio Sarri e che molto probabilmente verranno piazzati entro la fine del mercato) gli italiani a disposizione del tecnico: Francesco Acerbi, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi e Ciro Immobile. Due dei quali freschi campioni d’Europa con la Nazionale di Mancini. Un dato interessante se pensiamo che nella Lazio, dalla stagione 1961/62 (dati Trasfermarkt) il numero medio di calciatori italiani in rosa, convocati almeno una volta, è di 20. La stagione che ne vanta di più dal ’61/62 è quella del 1981/82, con ben 34 italiani.

Uno dei prodromi è senza dubbio la famosa Legge Bosman del 1995, che oltre a regolamentare i diritti dei calciatori, ha di fatto abolito la regola dei calciatori “non-nazionali” vigente fino ad allora, permettendo alle varie squadre di andare a pescare sempre di più nei vari campionati esteri, cominciando a prelevare giovani talenti direttamente dal settore giovanile. Un processo lungo che parte da lontano, specchio dei tempi, in un mondo divenuto via via sempre più globalizzato e multiculturale. Sebbene queste ripercussioni che hanno riguardato in maniera più evidente soprattutto le grandi squadre del calcio mondiale, la Lazio ha sempre mantenuto al suo interno un numero abbastanza sostenuto di italiani. Solamente due volte infatti, il numero dei giocatori italiani in maglia biancoceleste è stato inferiore a dieci: nel 2019/20 (9) e nel 2014/15 (9).

Un altro nodo venuto al pettine nelle ultime settimane è quello relativo allo slot per i calciatori extracomunitari, che oltre alle famose problematiche relative all’indice di liquidità, bloccherebbe il mercato in entrata dei capitolini, al crocevia tra il tesseramento di Dimitrije Kamenovic, prelevato dal Cucaricki e già a disposizione di Sarri, e l’assalto a Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, uno dei probabili rinforzi per l’esterno d’attacco secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Calciomercato che terminerà tra circa due settimane, con la Lazio in attesa di alcuni rinforzi che permetteranno a Mister Sarri di avere un organico più completo, di mettere in evidenza i suoi dettami tattici e di conseguenza la sua filosofia di gioco, con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste.

