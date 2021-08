Sassuolo, il tecnico Dionisi: “Lazio squadra forte, per noi non era un’amichevole. Ora testa al campionato”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lazio e Sassuolo si sono sfidate nella loro ultima amichevole pre campionato, ad una settimana dall’inizio della nuova stagione. Le due squadre di A non si sono fatte del male, terminando la gara con il parziale di 1-1. Al gol di Akpa Akpro per i biancocelesti ha risposto quello di Traore’ per i neroverdi. Terminata la sfida, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto sui canali ufficiali della Società, commentando la partita.

Queste le sue parole:

“Sono contento del’atteggiamento, del fatto che fino alla fine siamo rimasti in partita e non era facile perché giocavamo contro una squadra accreditata per i posti alti della classifica. Sappiamo che era un’amichevole ma volevamo farla bene nonostante ci fossero delle assenze ma chi ha giocato ha fatto benissimo. Abbiamo creato, abbiamo concesso qualcosina ma contro squadre forti è normale. Quando siamo andati sotto di un gol potevamo sembrare stanchi e meno lucidi invece abbiamo creato e siamo venuti fuori, nella ripresa abbiamo creato: insomma, tante cose positive. Sono contento dell’atteggiamento e della voglia di non mollare. La qualità per giocare e per creare occasioni ce l’abbiamo. Dobbiamo metterci qualcosina in più. Speriamo di limare i difetti, non sarà l’ultimo gol su palla inattiva che prenderemo. Speriamo di continuare su questa strada, sapendo che questa era un’amichevole contro una squadra forte, anche lei sapeva di giocare un’amichevole però per noi non lo era e lo abbiamo dimostrato sul campo. Qualcosa ha creato la Lazio, abbiamo creato anche noi. Potevamo finalizzare di più perché ci è mancato l’ultimo passaggio o la conclusione ma i ragazzi sono bravi. Dobbiamo continuare così mettendo sempre in campo quella voglia di non mollare mai: questo deve essere il leitmotiv della stagione. La strada la stiamo tracciando, fermo restando che conta il campionato e dalla prossima saranno partite con un altro peso e un’altra difficoltà“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: