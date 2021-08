SOCIAL| Ecco quando sarà la ripresa degli allenamenti della Lazio in vista dell’esordio in campionato – FOTO

La settimana che sta per iniziare sarà decisiva per definire al meglio i sistemi di gioco ed entrare sempre più nell’ottica di Sarri in vista dell’inizio del campionato, in programma, per la Lazio, il prossimo sabato sera a Empoli. La ripresa degli allenamenti sarà domani pomeriggio a Formello, a ricordarlo ci ha pensato la società stessa con un post pubblicato tramite i propri profili social, in cui ha pubblicato anche altri scatti dell’amichevole di ieri.

