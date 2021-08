SOCIAL | I biancocelesti si godono gli ultimi momenti di riposo prima dell’inizio della Serie A – FOTO

A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, i giocatori della Lazio si godono gli ultimi momenti di relax. Chi con i propri cari, chi con le proprie compagne, ognuno ha scelto una meta diversa per passare i restanti sprazzi di riposo. Domani pomeriggio l’appuntamento a Formello, per iniziare a preparare la prima sfida della stagione, in programma sabato sera contro l‘Empoli in trasferta.

Queste le immagini postate dai biancocelesti:

Adam Marusic ha scelto le coste dell’Argentario assieme alla compagna Milika:

Per Ciro Immobile puro relax in barca lungo la Costiera Amalfitana:

Anche Luiz Felipe si è ritratto con uno splendido tramonto sul mare:

Lucas Leiva si gode il tramonto in piscina, in attesa dell’inizio della nuova stagione:

