SOCIAL | Il countdown per l’inizio della Serie A è iniziato anche per Acerbi: “-6” – FOTO

Mancano sei giorni all’inizio della nuova stagione per la Lazio, con la prima sfida in programma sabato sera contro l’Empoli. Il neo tecnico Maurizio Sarri affronterà la sua ex squadra, e debutterà sulla panchina biancoceleste. Nel frattempo, per i giocatori è partito il conto alla rovescia per l’inizio del campionato: tra tanti, anche il difensore Francesco Acerbi si è unito al countdown, scrivendo “-6” sul proprio profilo Instagram ufficiale. Nello stesso post, il centrale ha poi pubblicato alcuni scatti dell’amichevole di ieri, disputata contro il Sassuolo.

Questa le foto condivise da Acerbi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

