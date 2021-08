SOCIAL – Raul Moro guarda dritto all’Empoli: “Molta voglia di iniziare il campionato” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tempo delle amichevoli è terminato, la Lazio è pronta per l’esordio in campionato sabato prossimo in trasferta contro l’Empoli. Nell’ultimo test preseason i biancocelesti hanno pareggiato uno a uno contro il Sassuolo chiudendo la preparazione con una buona prova contro una formazione di Serie A. Tra qualche giorno si fa sul serio e Raul Moro, il giovane sterno sinistro, via social ha voluto lanciare un messaggio forte all’ambiente: “Preparati e con molta voglia di iniziare il campionato. 7 giorni… “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raúl Moro (@raulmoro7)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: