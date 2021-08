CALCIOMERCATO – Il presidente Laporta chiarisce: “Coutinho non convocato solo per scelta sportiva”

Pochi giorni all’avvio del nuovo campionato di Serie A e in ballo c’è ancora la questione calciomercato. Lazio in attesa di sbloccare l’indice di liquidità continua a guardarsi intorno ed a sondare il terreno per nuovi innesti in rosa. L’ultimo nome accostato ai biancocelesti è quello di Coutinho, in apparente uscita dal Barcellona. Oggi ha parlato proprio il presidente blaugrana Joan Laporta in merito alle ultime questioni di calciomercato. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “L’obiettivo di ridurre i 200 milioni di stipendi è variato. Scommettiamo su La Masía, che ci permetterà di entrare nel modello che vogliamo. Non contempliamo la vendita di giocatori con un alto valore di mercato, a meno che non siano inserito nei piani della direzione sportiva. Pjanic, Umtiti, Coutinho e Collado fuori dai convocati? Sono decisioni sportive. Se volessimo venderli sarebbe meglio se giocassero per farle vedere, ma sono decisioni esclusivamente sportive“.

