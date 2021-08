Calciomercato, l’ad del Wolfsburg su Brekalo: “Conosco Tare, non ho ricevuto offerte”

La Lazio è alla ricerca di un esterno d’attacco e tra i nomi fatti emerge quello di Brekalo, croato 23enne del Wolfsburg. Secondo alcuni rumors dei giorni scorsi, Tare avrebbe trovato un accordo con il club per il prestito con diritto di riscatto, ma a quanto pare non è così. L’ad del Wolfsburg, Jörg Schmadtke, al giornale Wolfsburger Allgemeine ha riferito quanto segue: “Non c’è nessuna offerta sul tavolo. Conosco bene il ds della Lazio, Igli Tare, abbiamo avuto un passato a Dusseldorf. Chiacchieriamo sempre quando ci incontriamo, ma non ho ancora avuto sue notizie a riguardo”.

