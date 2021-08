Calciomercato, Lazio interessata a Mihaila: l’agente conferma

Il nome di Valentin Mihaila è stato accostato diverse volte alla Lazio, che è in cerca di un rinforzo per l’attacco. Come riferito dal suo agente Becali a TV Telekom Sport, la società ha realmente cercato il giovane rumeno e sarebbe disposta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il patron del Parma, però, si è opposto perché nonostante la retrocessione in serie B non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore per meno di 20 milioni di euro. La pista, quindi, sembra molto difficile da percorrere.

