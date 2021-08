Coppa Italia, clamorosa eliminazione del Bologna. Mihajlovic furioso: “Brutta figura, chiediamo scusa a tifosi e Società”

Clamorosa sconfitta in Coppa Italia per il Bologna, che nella serata odierna perde il confronto con la Ternana. Un carambolesco 4-5 consumatosi al Dall’Ara, che ha fatto infuriare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Al termine della gara, l’allenatore ha commentato l’eliminazione della sua squadra, esprimendosi con rammarico.

Queste le sue parole

“Abbiamo fatto tutti una brutta figura e dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla società. Con tutto il rispetto per la Ternana, non può succedere una cosa cosi. Si può perdere ma non in questa maniera e dispiace a tutti. Purtroppo non si torna indietro, siamo già usciti dalla Coppa e questo sia un campanello di allarme perché bisogna essere più attenti e concentrati. Dura spiegare, lavoreremo molto sulla fase difensiva ma è una questione di attenzione. 5 gol presi in modo troppo facile. Oggi è vero che ci mancavano 5 terzini ma non voglio attaccarmi a questo, poi abbiamo dovuto cambiare anche Mbaye che si è rotto un dito: rimane il fatto che dal punto di vista tecnico eravamo comunque superiori e questo non è possibile”.

