Correa-Lazio al capolinea?

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ancora incertezze per la Lazio in un mercato che si trova ancora bloccato dall’indice di liquidità, il cui sblocco, salvo sorprese, dovrebbe dare il via al rush finale di una sessione che deve ancora vedere l’ufficialità dei nuovi innesti e del prolungamento di contratto di Radu, che ha deciso di proseguire il suo cammino in biancoceleste. Una grande incognita rimane Joaquin Correa, colui che potrebbe sbloccare seriamente il mercato della Lazio con un addio che il giocatore sembrerebbe richiedere da tempo. Alla finestra c’è l’Inter, che rimane in pole per l’attaccante argentino, secondo il volere di Simone Inzaghi confermato anche dal ds Marotta intercettato da Sportitalia qualche sera fa. Il problema rimane il fatto che all’inizio del campionato mancano solo 5 giorni e la situazione rimane bloccato da questo limite che, a dirla tutta, non ha limitato solo i biancoceleste ma diverse squadre in Italia. Nel frattempo, ripercorriamo alcuni momenti che hanno segnato la storia di Correa alla Lazio:

01/08/2018 – L’arrivo di Correa

Era da tempo che si attendevano notizie di mercato imponenti per la Lazio, ed in una sola giornata sono stati ufficializzati due importanti acquisti: si tratta di Milan Badelj e Joaquin Correa, il primo a parametro zero, liberatosi dalla Fiorentina, ed il secondo arrivato dal Siviglia per 16 milioni di euro. Due acquisti che portarono entusiasmo tra i tifosi della Lazio.

26/09/2018 – Il suo primo gol

Era il 26 settembre e l’inizio di campionato della Lazio aveva trovato i primi due intoppi nelle prime giornate contro Napoli e Juventus, salvo poi rialzarsi. Tra le partite vinte in quella prima fase vi era anche quella in trasferta a Udine, dove segnarono il primo gol alla Lazio due importanti acquisti di quell’estate: Acerbi e lo stesso Correa, che con una finta portentosa ed in posizione defilata si libero di due difensori ed angolò sul lato opposto, per il gol del momentaneo 0-2.

Vittoria della coppa Italia

Sempre in quella stagione Correa divenne il protagonista assoluto della vittoria della Coppa Italia, segnando sia il gol decisivo contro il Milan nella semifinale di ritorno a San Siro, con un tocco che ha colto impreparato Donnarumma a seguito di una grande ripartenza, che il gol del 2-0 finale contro l’Atalanta nella finale del torneo, saltando l’ultimo uomo in velocità e superando anche il portiere per chiudere definitivamente la finale e portare la coppa a casa.

La stagione della svolta

La stagione successiva, almeno fino al lockdown, fu quella della sua consacrazione negli schemi di gioco di Inzaghi, mostrando una maggior continuità, portando a casa buone prestazioni e contribuendo anche al record di vittorie consecutive in campionato, 11. Da ricordare il gol contro il Milan sullo scadere o le ottime prestazioni contro la Sampdoria alla prima giornata di campionato, nella vittoria esterna per 0-3, e contro la Fiorentina all’andata.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: