Empoli-Lazio, anche per Hysaj è sfida da ex: il percorso del nuovo acquisto biancoceleste

Elseid Hysaj è un nuovo giocatore della Lazio, nonostante il suo acquisto non sia stato ancora ufficializzato. I vari problemi societari legati all’indice di liquidita e ai tesseramenti, non permettono ancora di rendere ufficiale i nuovi acquisti: Felipe Anderson, Kamenovic, Luka Romero e Hysaj. Nonostante ciò, il Presidente Claudio Lotito si è detto sereno e sicuro di riuscire a tesserare tutti i giocatori, anche i prossimi che porterà il mercato. La Rosa biancoceleste non è al completo, ma verranno effettuati alcuni colpi per completare l’11 titolare a la panchina. Tutt questo ad una settimana dall’inizio della Serie A, che vedrà la nuova Lazio di Maurizio Sarri impegnata contro l’Empoli. La squadra toscana, è stata appena promossa nella massima serie, e debutterà in campionato contro un proprio ex allenatore e giocatore.

Prelevato a soli 14 dal club empolese, Elseid Hysaj si è pian piano fatto strada dalle giovanili alla prima squadra. Il 2011 l’anno della sua consacrazione tra i titolari, grazie proprio a Maurizio Sarri: fu lui a scoprirlo, a farlo crescere e maturare in quella Rosa per ben 4 anni. Al suo successivo passaggio al Napoli, il tecnico lo ha espressamente rivoluto in squadra, riconoscendolo come suo vero e proprio pupillo. Non a caso, una volta in azzurro Hysaj ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, fatta comunque anche di alti bassi per via di alcuni infortuni e della concorrenza sopraggiunta dopo l’addio di Sarri. La sua duttilità sulla fascia, il suo modo di offendere e difendere, lo ha reso un punto di riferimento per Il Comandante, tanto da non volerne farne a meno neppure tra le file della Lazio. Hysaj è stato difatti il primo nome fatto a Igli Tare, una volta improntato il mercato estivo biancoceleste, esattamente come avvenne ai tempi del suo arrivo al Napoli. L’albanese conosce benissimo i meccanismi di Sarri, ed è pronto a darsi battaglia per ritrovare quella titolarità divenuta altalenante negli ultimi tempi partenopei.

Di certo, il suo debutto in biancoceleste non è stato dei più felici, viste le imminenti discordie avute con i tifosi dovute all’intonazione della canzone “Bella ciao” durante il rito di presentazione. La Società capitolina ha comunque preso prontamente le difese del proprio calciatore, condannando le offese e l’odio riservatogli dopo tale episodio. Sabato la sua prima sfida con l’aquila sul petto, proprio contro la squadra in cui è cresciuto e maturato nel tempo. Per lui, avrà inizio una nuova sfida fatta di entusiasmo e voglia di riscatto, dopo una carriera al servizio quasi esclusivo del Comandante.

